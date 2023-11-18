إعلان

BBC

خاص| فريد زهران عن تزكيات النواب: أحزاب مدنية رحبت بي ولم تدعمني

04:20 م السبت 18 نوفمبر 2023
  • عرض 5 صورة
    فريد زهران، المرشح الرئاسي في حوار مع مصراوي (3)
  • عرض 5 صورة
    فريد زهران، المرشح الرئاسي في حوار مع مصراوي (4)
  • عرض 5 صورة
    فريد زهران، المرشح الرئاسي في حوار مع مصراوي (5)
  • عرض 5 صورة
    فريد زهران، المرشح الرئاسي في حوار مع مصراوي (2)
  • عرض 5 صورة
    فريد زهران، المرشح الرئاسي في حوار مع مصراوي (1)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أحزابًا استقبلته بترحيب كبير لكنهم لم يمنحوه تأييدهم وذلك خلال جمعه لتزكيات النواب اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف "زهران"، في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا، أنهم لم يعدوه بالتأييد صراحة ولكن كان استقبالهم له يُوحي وكأنهم رحبوا به، موضحًا أنه لم يحصل سوى على تأييد أحزاب الحركة المدنية وبعض المستقلين، وكان عددهم أكثر من المطلوب.

وعن سبب عدم استكمال مسار جمع توكيلات المواطنين، قال: لأن من أول لحظة كان فيه مضايقات، مش هوصفها غير إنها مروعة، تعرض لها أنصار طنطاوي وأنصار جميلة وأنصار فريد زهران، ونحن حزب لا يريد أن يتحرك في مساحة الصدام أو الاحتكاك، وهذا لا يعيبنا، وبأقول ده بشكل واضح.

فريد زهران الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الانتخابات الرئاسية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الوزراء يتفقد مصنع "جيد تكستايل إيجيبت" التركي بالعاشر من رمضان
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| طقس الساعات المقلبة.. الأرصاد تعلن موعد بدء التقلبات الجوية