خاص| فريد زهران عن تزكيات النواب: أحزاب مدنية رحبت بي ولم تدعمني

كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أحزابًا استقبلته بترحيب كبير لكنهم لم يمنحوه تأييدهم وذلك خلال جمعه لتزكيات النواب اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف "زهران"، في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا، أنهم لم يعدوه بالتأييد صراحة ولكن كان استقبالهم له يُوحي وكأنهم رحبوا به، موضحًا أنه لم يحصل سوى على تأييد أحزاب الحركة المدنية وبعض المستقلين، وكان عددهم أكثر من المطلوب.

وعن سبب عدم استكمال مسار جمع توكيلات المواطنين، قال: لأن من أول لحظة كان فيه مضايقات، مش هوصفها غير إنها مروعة، تعرض لها أنصار طنطاوي وأنصار جميلة وأنصار فريد زهران، ونحن حزب لا يريد أن يتحرك في مساحة الصدام أو الاحتكاك، وهذا لا يعيبنا، وبأقول ده بشكل واضح.