من الهرم لدائري المريوطية في دقائق.. محافظ الجيزة يعاين محور عمرو بن العاص

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مراحل العمل النهائية لمحور عمرو بن العاص بالقطاع بدءًا من مطلع المحور بشارع الهرم مرورًا بشارع الشيخ أحمد نصر وترسا والمحولات والثلاثيني والعروبة وحتى منطقة الإخلاص .

وحرص راشد، وفق بيان المحافظة الجمعة، على إجراء تجربة سير ومعاينة لمسار المحور، مشيدًا بما يحققه من طفرة كبيرة في نقل الحركة المرورية من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري بالمريوطية في دقائق معدودة .

وكلف المحافظ، خلال جولته أعلي المحور، رئيس حي الطالبية، برفع كفاءة وتطوير عددًا من الشوارع المارة أسفل المحور، على رأسها شارع الثلاثيني القديم الرابط مع شارع عز الدين عمر، وشارع العروبة.

وعاين محافظ الجيزة، طريق الخدمة الموازي للمحور بمنطقة الإخلاص؛ للوقوف علي نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بذلك القطاع وربط المنطقة بمحور عمرو بن العاص.

وتفقد راشدـ، أعمال رصف وتطوير والتخطيط المروري بشارع الشيخ أحمد نصر الكائن أسفل محور عمرو بن العاص بحي الطالبية، مؤكدًا على ضرورة رفع كفاءة كافة الساحات الموجودة بالشارع وتجميلها بما يعكس الشكل الحضاري اللائق، والمتابعة اليومية لحالة النظافة بالشارع؛ لمنع وجود أية مخلفات.

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