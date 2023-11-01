قافلة مساعدات الأوقاف الثانية لأهالي غزة تنطلق لمعبر رفح - فيديو وصور

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11 بالعريش و5 إلى بئر العبد.. الصحة تكشف حالة المصابين القادمين من غزة

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: محمد معروف

انطلقت اليوم، القافلة الثانية من مساعدات وزارة الأوقاف المصرية إلى معبر رفح تحمل خمسين طنًّا من اللحوم مقدمة للأهالي في قطاع غزة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله (عز وجل) أن يعجل برفع الكرب عنهم وأن يفرج همومهم وأن يشفي مصابيهم وأن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته.

كانت وزارة الأوقاف، أرسلت أمس القافلة الأولى من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ضمن دورها في التخفيف عنهم.