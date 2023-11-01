مبادرة خفض الأسعار.. طلب إحاطة لتطبيق أشد العقوبات ضد التجار المخالفين

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم التزام بعض التجار بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.

وقال مسعود إن جميع المواطنين رحبوا بالتدخل الحكومي وإعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مبادرة تخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية بنسب تتراوح من 10 إلى 25 في المئة، وذلك بالتنسيق مع الشركات واتحاد الغرف التجارية مراعاةً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأشار النائب إلى أن المسؤولين بالغرف التجارية أعلنوا وللأسف الشديد عدم التزام بعض التجار بتلك المبادرة، كما أن الاتحاد العام للغرف التجارية أصدر بياناً ناشد فيه تجار التجزئة عدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قِبل المنتجين أو المستوردين أو شركات التعبئة طبقًا لفواتير البيع أو الأسعار المطبوعة على السلعة.

وأعلن المهندس أمين مسعود، اتفاقه التام مع الاتحاد العام للغرف التجارية في ما جاء في بيانه من التحذير شديد اللهجة لتجار التجزئة من تجاوز تلك الأسعار المعلنة، وأنه سيتم حرمان المحلات المخالفة من كل خدمات الغرفة التجارية بخلاف الإجراءات التي قد تتخذ من الهيئات المعنية، مطالباً الحكومة بصفة عامة وجميع المحافظين والأجهزة الرقابية، بالقيام بجولات مفاجئة ومكثفة على مختلف الأسواق لمراقبة الأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة؛ ضد جميع مخالفي مبادرة الحكومة الخاصة بخفض أسعار السلع التي أعلنتها، وتوقيع أشد العقوبات ضد المخالفين.