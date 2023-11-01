السكر 12.5 جنيه.. ننشر أسعار 13 سلعة تموينية لشهر نوفمبر

كتب - محمد سامي:

تواصل منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر نوفمبر، حيث تتضمن قائمة المنظومة التموينية العديد من السلع والمنتجات الغذائية، منها السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة، بالإضافة إلى العديد من السلع الأخرى ويتم طرحها بأسعار مخفضة مقارنة بنفس السلع في الأسواق الأخرى.

وينشر مصراوي أسعار المقررات التموينية:

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيها.

- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

-تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيها.