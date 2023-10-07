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شيخ الأزهر يستقبل السفير العراقي لبحث استعدادات الزيارة المرتقبة

01:16 م السبت 07 أكتوبر 2023

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

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كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، بمشيخة الأزهر، الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير جمهورية العراق لدى القاهرة.

واستعرض السفير العراقي مع شيخ الأزهر مستجدات الوضع في العراق، والترتيبات التي تبذلها السفارة العراقية لتنسيق زيارة فضيلته المرتقبة للعراق.

وأكَّد السفير العراقي لشيخ الأزهر أن العراقيين جميعًا ينتظرون بشغفٍ كبيرٍ زيارة فضيلته، وأن رئيس الوزراء العراقي يُولِي هذه الزيارة اهتمامًا كبيرًا.

وأشار إلى أن السفارة العراقية بالقاهرة شكَّلت فريقًا لمتابعة تفاصيل الزيارة والترتيبات مع مؤسسة الأزهرالشريف على مدار اللحظة.

من جهته، أكَّد شيخ الأزهر تطلعه لزيارة العراق في يناير المقبل، مؤكدًا أن هذه الزيارة تحمل الكثير من ود الأزهر الشريف ومحبتِه للشعب العراقي، وأنَّ هذه الزيارة محورها الرئيس سيكون تعزيز التفاهم والوحدة بين مدارس الفكر الإسلامي ولمَّ شمل الأمة.

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الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف سفير جمهورية العراق لدى القاهرة الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي مستجدات الوضع في العراق

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