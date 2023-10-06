بالأعلام وتقديم الشيكولاتة.. مصر للطيران تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بمطار القاهرة

بالصور- 100 شاب وفتاة في زيارة لمدينة شرم الشيخ ضمن مبادرة "صيف شبابنا"

كتب- محمد عبيد:

احتفلت شركة مصر للطيران، مع المسافرين في مطار القاهرة الدولي باليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر المجيد، وذلك وسط أجواء احتفالية يسودها البهجة والسرور والوطنية داخل صالات السفر.

وقام فريق من مصر للطيران بتقديم شيكولاتة تحمل علم مصر للركاب بصالة السفر وفي استراحات الخدمة المميزة احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية مع المسافرين.

وثمنت مصر للطيران دور قواتنا المسلحة الباسلة في صون وحماية مقدرات شعب مصر العظيم، فضلا عن تضحياتهم الجليلة من أجل رفعة هذا الوطن.