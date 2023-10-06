الجيزة: ضبط أطنان لحوم فاسدة واحتكار 12 ألف علبة سجائر خلال سبتمبر

كتب- محمد أبو بكر:

نجحت إدارة مباحث التموين بالجيزة، فى ضبط 2445 قضية تموينية خلال شهر سبتمبر شملت غش تجاري واحتكار سلع استراتيجية وتلاعب بالأسعار ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأوضح تقرير الإدارة الصادر عن شهر سبتمبر، نجاح الحملات فى ضبط إجمالي 303 أطنان منتجات وسلع ولحوم ومصادرة أكثر من 44 ألف وحدة سلعية و 20 ألف لتر مواد بترولية تم حجبها بغرض الاحتكار.

كما شملت القضايا 1071 قضية فى مجال المطاحن والمخابز والتي تضمنت (إدارة مخبز بدون ترخيص، وتجميع والاستيلاء على دقيق بلدى مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وخبز غير مطابق للمواصفات).

وتضمن مجال المحلات العامة، ضبط 1322 قضية شملت (عدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وبيع بأزيد من السعر).

وتم ضبط، 24 قضية لحجب عدد 12069 علبة سجائر بغرض الإحتكار، و27 قضية غش تجارى، وتدليس وتداول منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية، والتي شملت سلع استراتيجية كان من ضمنها (أرز، سكر، دقيق، فول، عدس، فاصوليا، زيت طعام، أسمدة، مكرونة، لحوم، جلود، مصنعات و مقطعات لحوم ودواجن، عصائر، مخللات، مساحيق غسيل، قطع غيار مركبات متنوعة)، وقضية لتداول لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وتم مصادرة المضبوطات وتحرير 1976 محضر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين بإجمالى 16 مخالف وقائم على الأعمال.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتكليفات المحافظ بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار وضبط حالات تداول لسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى والتصدي للممارسات الاحتكارية.