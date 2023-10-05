حدث ليلاً| احتفالات أكتوبر وتراجع تحويلات المصريين بالخارج.. وخطاب مهم لبايدن

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر.. السيسي يوجه تحية للرئيس الراحل السادات وأبطال الجيش

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القيم والمبادئ والصفات التي حققت النصر الفريد في حرب أكتوبر، تجسدت في القوات المسلحة البارة بوطنها، وجيل حرب أكتوبر الذي أثبت أن لمصر رجالًا في كل عصر يعرفون قدرها العظيم، وقادرون على رفعة الوطن.

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10 % تراجعا في حصيلة الصادرات المصرية خلال عام

أظهرت بيانات ميزان المدفوعات للعام المالي 2022-2023، انخفاض إجمالي حصيلة الصادرات المصرية بنحو 10% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له مدفوعة بتراجع الصادرات البترولية.

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تراجع الاستيراد.. 34% انخفاضا بعجز الميزان التجاري لمصر في 2022-2023

انخفض عجز الميزان التجاري لمصر- الاستيراد مطروح منه حصيلة الصادرات- بنسبة 34% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له مدفوعا بتراجع وتيرة الاستيراد.

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السيسي: نصر أكتوبر الفريد يستوجب الوقوف أمامه لعقود للتعلم والتدبر

نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، نص الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الذكرى الـ"٥٠" لنصر حرب أكتوبر المجيدة.

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تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 30.8% في العام المالي (2022-2023)

تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي الماضي 2022-2023- الذي انتهى في يونيو الماضي- بنسبة 30.8% مقارنة من نفس الفترة من العام المالي السابق له 2021-2022، وفق بيانات ميزان المدفوعات الصادر من البنك المركزي.

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10 مليارات دولار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام

أظهر تقرير ميزان المدفوعات للعام المالي 2022-2023 ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي في مصر مسجلا نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2023 مقارنة بنحو 8.9 مليار دولار بالعام المالي السابق له.

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13.6 مليار دولار.. 27% زيادة بإيرادات مصر من السياحة خلال 12 شهرا

تصاعدت حصيلة الإيرادات السياحية لمصر بنسبة 26.8% خلال العام المالي الماضي 2022-2023 مقارنة بالعام السابق له 2021-2022.

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بايدن يعلن عن خطاب هام قريبًا بشأن أزمة المساعدات الأوكرانية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الفوضى داخل صفوف الجمهوريين في الكونجرس تثير قلقه، لأنه يعمل على تأمين تمويل جديد لأوكرانيا، وأنه سيلقي قريبًا خطابًا حول هذه المسألة.

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