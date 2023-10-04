50 عامًا على نصر أكتوبر.. أبو الغيط: السادات أصر على عمل عسكري كبير يهز الموقف

كتب- إسلام لطفي:

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن حرب 1973 كانت ضرورية منذ يوم 10 يونيو 1967.

وأضاف أبو الغيط، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، في حضور الرئيس السيسي، إن الرئيس السادات توصل إلى النتيجة المؤكدة بأنه لا بد من عمل عسكري كبير يهز الموقف، حيث عقد اجتماعًا قبل 6 أيام من الحرب، واستقر الأمر على القيام بالعمل العسكري.

وتابع أمين عام جامعة الدول العربية: ويبدأ العمل العسكري وينتهي بتحقيق الهدف المصري، الذي كان في وقتها هدفًا محدودًا.. الحصول على شريحة من الأرض وضرب الجانب الإسرائيلي وتدمير خط بارليف والدخول في عملية مفاوضات تؤدي إلى الوصول إلى خط الحدود مع فلسطين.

واستطرد أبو الغيط: من هنا استغرق الأمر بعض الوقت بعد العمل العسكري وتوقفه؛ لكن من المؤكد أنه يمكن لأي أحد زيارة طابا بشرق الحدود ورفح غرب الحدود، وحققت مصر الهدف الاستراتيجي من الحرب.