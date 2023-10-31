الفنان وائل شوقي ممثلاً لمصر في دورة بينالي فينيسيا الـ60
كتب- محمد شاكر:
أعلن قطاع الفنون التشكيلية عن اختيار الفنان وائل شوقي لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا 2024، على أن يشارك بمشروع فني تحت عنوان "دراما 1882".
وجاء الاختيار بالإجماع من قبل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 416 لسنة 2023 لاختيار الممثل المصري للمشاركة في الدورة الـ 60 لبينالي فينيسيا، وذلك بعدما قررت اللجنة الترشيح المباشر من بين الفنانين المصريين وقام اعضاء اللجنة باختيار عدد (3) فنانين لتقديم مشروعاتهم.
تجدر الإشارة أن اللجنة المُشار إليها ضمت كل من: د. وليد قانوش – رئيس قطاع الفنون التشكيلية (رئيساً)، وعضوية كل من: د. صلاح المليجي، د. محمد أبوالنجا، الناقدة فاطمة علي، المعماري أكرم المجدوب.
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