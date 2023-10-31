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مدبولي يصل العريش ويزور الكتيبة 101

10:34 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

وصل، منذ قليل، د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء إلى محافظة شمال سيناء؛ في زيارة تشمل أنحاء المحافظة. وبدأ مدبولي الجولة بزيارة الكتيبة 101، بصحبة رئيس اتحاد قبائل سيناء، وعدد من الإعلاميين ورؤساء الأحزاب السياسية.

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مصطفى مدبولي الكتيبة 101 رئيس مجلس الوزراء

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