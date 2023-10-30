أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية في طقس الثلاثاء



كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن عددا من المناطق بمحافظات الجمهورية تشهد غدا سقوط أمطار، لافتة إلى أن الامطار ستكون رعدية أحيانا على مناطق السواحل الشمالية.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الاثنين، أن محافظة القاهرة تتعرض غدا الثلاثاء لسقوط أمطار على فترات متقطعة من اليوم، قد تكون رعدية أحيانا، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي وهو ما يسبب سقوط الأمطار.

ولفتت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مبينة أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة ما بين درجة أو درجتين عن المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة.