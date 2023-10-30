السيسي يوجه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية
كتب- محمد سامي:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الداخلية اللواء محمود توفيق، والزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والتنمية المحلية هشام آمنه، ومحافظ كفر الشيخ جمال زكي، ونائب محافظ البحيرة نهال بلبع.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي اطلع، خلال الاجتماع، على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلاً عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.
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