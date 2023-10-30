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BBC

هل تسرعت حماس في القيام بـ طوفان الأقصى؟.. وزير الخارجية الأسبق يجيب

12:38 ص الإثنين 30 أكتوبر 2023

طوفان الأقصى

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كتب- حسن مرسي:

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إن القضية الفلسطينية أصبحت أقل اهتمامًا لدى بعض الدول العربية في السنوات الماضية، وتلك الدول ستدفع ثمنًا لهذه المواقف المتراجعة أمام شعوبها.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، مساء الأحد، أن استمرار الاحتلال بهذه الصورة يمثل سرطان المنطقة ولب مشكلتها الرئيسية.

وحول مايتردد مؤخراً بأن حماس تسرعت في القيام بالعملية بسبب ردة الفعل الإسرائيلية وسقوط آلاف الضحايا من الفلسطينيين، قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق: "عدد الفلسطينين ممن ماتوا خلال الـ 70 سنة الماضية تجاوز هذا الرقم بكثير، المشكلة تكمن في استمرار الاحتلال وليس في مقاومة الاحتلال".

وطالب السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق؛ الدول العربية بإتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الغاشم والعقاب الجماعي لقطاع غزة، وعرض كل أخطائها القانونية والانسانية والسياسية في كل المحافل الدولية بما يشكل عنصر ضغط على تل أبيب والدول الغربية المؤيدة لها.

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نبيل فهمي حركة حماس طوفان الأقصى

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