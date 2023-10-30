"عايز تسافر للعمرة".. تعرف على أسعار تذاكر الطيران

كتب- محمد عبيد:

يتسائل العديد من الأشخاص عن أسعار تذاكر السفر في حال أداء مناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة، وهو سؤال منتشر بشكل كبير على جروبات السياحة والسفر بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" أسعار تذاكر العمرة خلال الفترة الجارية والتي قد تشهد ارتفاعات خلال شهور "رجب وشعبان ورمضان" .

وأكد خبراء الطيران، أن أسعار تذاكر العمرة تختلف من شركة لآخري وفقا لسياسة العرض والطلب لكن الاختلاف بين الشركات قد يكون في حدود ألف جنيه على التذكرة الاقتصادية وحوالي من 3 إلى 5 آلاف جنيه على درجة البزنس.

وتابع الخبراء، أن أسعار تذاكر العمرة خلال الفترة الحالية هي التي تم بيعها خلال موسم المولد النبوي الشريف ويتم مراعاة الأسعار وفقا لاختيار اليوم لانها ترتفع خلال الإجازة الأسبوعية عن الأيام العادية، وقد تشهد الأسعار تغيير وفقا لأي متغير في السوق خلال الشهور القادمة خاصة التي تشهد إقبالا كثيف ابتداء من رجب.

وأشار الخبراء الي أن الأسعار وفقا لخط السير في الذهاب والعودة (القاهرة / جدة / القاهرة) كل أيام الأسبوع بسعر حوالي 9200 جنيه وخلال الجمعة والسبت بسعر حوالي 9500 جنيه.

وخط سير (القاهرة / جدة / المدينة / القاهرة) كل أيام الأسبوع بسعر حوالي 9600 جنيه وخلال الجمعة والسبت حوالي 10 آلاف جنيه.

وخط السير (القاهرة / المدينة /جدة / القاهرة) كل أيام الأسبوع بسعر حوالي 10500 جنيه باستثناء الخميس والجمعة والسبت بسعر حوالي 11 ألف جنيه .