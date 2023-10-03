الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر
كتب- إسلام لطفي:
هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.
وقال الكاتب الصحفي كرم جبر: «يسعدني بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أن تقدم لكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة هذه المناسبة الخالدة، التي ستظل دومًا مبعثًا للفخر والعزة للمصريين بقواتهم المسلحة».
وأضاف أن رجال القوات المسلحة قدموا أرواحهم وما زالوا من أجل عزة وكرامة وتحرير تراب الوطن، مضيفًا أن هذا النصر العظيم أكد عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل، والتحام الشعب وراء قواته المسلحة.
وأختتم رئيس المجلس: «ندعو الله أن يوفقكم الرئيس فيما تبذلونه من جهد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر وكل عام وسيادتكم بخير».
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