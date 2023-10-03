"سِر على بركة الله".. مجلس الشيوخ يُهنئ الرئيس بذكرى أكتوبر

كتب- نشأت علي:

بعث مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء في نص البرقية: يُشرفني أن أبعث بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس بأصدق التهاني والأمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم، تلك الذكرى المجيدة التي نستعيد فيها لحظات المجد والعزة والقوة، التي صاغها أبطالنا البواسل في ملحمة سطروا فيها للتاريخ كيف استردوا الأرض والكرامة لمصر وللعرب، بعد نصر يزداد شأنه والفخر به عامًا بعد عام.

وشدد مجلس النواب على تقديره واعتزازه بجيش مصر الباسل، الذي حقق ذلك النصر التاريخي منذ 50 عاما، لتتحول بفضل الله وفضل تضحياته أرض سيناء من ساحة معارك إلى واحة تعمير ونهضة شاملة.

وعبر المجلس عن فخره بجهود الرئيس العظيمة المخلصة في بناء الدولة العصرية، داعيا أنه يوفقه الله في مسيرته ويمتعه بموفور الصحة والعافية، قائدا لمصر ومدافعا عن الأمة والمنطقة والقارة، متابعا: فَسِر على بركة الله وتوفيقه.