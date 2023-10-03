القوات المسلحة تهنئ الرئيس بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

كتب- محمد سامي:

بعث الفريق أول محـمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء في نص البرقية: الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ذكرى يوم مجيد من أيام الوطنية المصرية يطيب لى أن أبعث بأصدق آيات التهاني بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، داعيا العلي القدير أن تتواصل انتصارات مصر بشعبها العظيم ومؤسساتها الوطنية على الأصعدة كافة.

وأكد وزير الدفاع في برقيته: ستظل حرب أكتوبر المجيدة ملحمة خالدة استردت للوطن كبرياءه وحررت أرضه المقدسة في سيناء، وجسدت بطولة الشعب المصري وقواته المسلحة في تحقيق المعجزات وحماية المقدرات وتعزيز السيادة على كامل ترابنا الوطني مهما بلغت المصاعب والتحديات.

ونقل وزير الدفاع إلى الرئيس السيسي تهنئة رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدين تمسكهم بروح أكتوبر والاقتداء بجيلها العظيم، متسلحين بعقيدتهم الوطنية الراسخة وقدراتهم القوية واستعدادهم الكامل للدفاع عن الوطن والذود عن مصالحه العليا من أجل رفعة الوطن وشعبه العظيم.

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد 2023.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.