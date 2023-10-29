وائل الدحوح نموذج.. خالد البلشي: استهداف الصحفيين جريمة إبادة ضد ناقلي الحقيقية

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن ما يحدث في غزة جريمة إبادة وحرب، واستهداف الصحفيين جريمة استهداف ناقلي الحقيقية، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جريمة أكبر وعدم حماية الصحفيين هو رسالة وتهديد بالقتل وتخرج دون أن يتحدث أحد من الغرب، مؤكدًا أن بطولة زملاءنا تكشف أننا نقدم الحقيقة من على الأرض.

وأوضح "البلشي"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، أن نموذج وائل الدحدوح هو نموذج على الأرض وهناك زملاء فقدوا عائلتهم، مشيرا إلى أن هناك 20 منزل لصحفيين تم استهدافها ومازالت الحقيقة تنقل في غزة، منوهًا بأن هناك إصرار من صحفيين غزة على نقل الحقيقة والعمل، موضحًا أن هذه دروس تعطي في الصحافة، بينما آلة الإعلام الغربي تعاملات بانحياز سافر للاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: "تحية إجلاء لكل من ينقل الحقيقة في غزة من على الأرض، والكيان هو عدو للحقيقة"، منوهًا بأنه الحقيقة أن القتل على الهوية الصحفية واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي