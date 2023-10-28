محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصة

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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصة بكافة الهيئات والشركات والمديريات والأحياء التابعة للمحافظة لبيان مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية واستعدادها لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة المحافظات بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية الشاملة لكافة الإمكانيات والمعدات.

وضم الاصطفاف معدات وتجهيزات هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ومديريةالتضامن، والهلال الأحمر، والحماية المدنية، وشركات الغاز، وشركتي الصرف الصحي ومياه الشرب، وشركتي كهرباء شمال وجنوب القاهرة.

وأكد المحافظ أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية مع إعادة الاصطفاف بصفة دورية للتأكد من جاهزية المعدات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية التدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة بحيث يكون قادر على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة رفع كفاءة الأطقم العاملة مع إجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دوري بهدف الوقوف على مدى الاستعداد وتدريب كافة قطاعات إدارة الأزمات منذ تلقى البلاغ وحتى الانتهاء منه ، مع عقد دورات تدريبية لكافة العاملين بمراكز الازمات على كيفية إدارة الأزمة والتعامل معها من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية وإعداد البلاغات وإبلاغ المركز الرئيسي بالمحافظة.

ووجه محافظ القاهرة، باستمرار مراجعة كافة المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر، للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال على إدارة الأعمال من الميدان والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة.