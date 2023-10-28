"محدش يقدر".. السيسي يعلق على قلق المصريين بشأن الأوضاع في المنطقة
كتب- محمد عمارة:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ذات سيادة، وعلى الجميع أن يحترم هذا الأمر.
وأضاف الرئيس السيسي في كلمة بافتتاح ملتقى الصناعة: لفت نظري حالة القلق المتزايدة نتيجة الوضع الراهن في المنطقة، وأحب أطمنكم، مصر تلعب دور مهم وإيجابي في أزمة قطاع غزة.
وأوضح السيسي: امبارح كان فيه طائرات مسيرة وتم إسقاطها، أيا كان المكان اللي جاية منه، اتساع الصراع سيؤذينا جميعا، من فضلكم مصر دولة ذات سيادة، وأرجو أن نحترم سيادتها، والكلمة اللي هقولها، مفيهاش تماهي، مصر دولة قوية جدا لا تمس.
وتابع: متقلقوش، شوفوا شغلكم وحالكم وعيشوا حياتكم، بنبذل جهد كبير عشان الاستقرار، بطمنكم مرة تانية، محدش يقدر، اشتغل وخلينا نبني ونعمر.
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