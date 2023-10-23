مراكز الغذاء الخضراء.. المصيلحي: نستهدف إنشاء 17 مركزًا على مستوى الجمهورية -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه في إطار تأكيد توجه الدولة لمشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع نموذج عمل لإشراك القطاع الخاص في تصميم وبناء وتشغيل الجيل الجديد من المراكز الغذائية الخضراء GREEN FOOD HUBS .

يأتي ذلك لتطوير كفاءة وتسهيل تجارة المواد الغذائية وتطوير منظومة التجارة الداخلية؛ والذي يتضمن إنشاء نحو 17 مركزًا على مستوى الجمهورية .

جاء ذلك خلال عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًّا لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر؛ بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبحضور كليمانس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.

وتعد مراكز الغذاء الخضراء عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعية حضارية؛ لكل من تجارتي الجملة والتجزئة، وتضم من ضمن عناصرها أسواقًا للخضر والفاكهة، وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة، وعنابر تبريد وتجميد، ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف، إضافة إلى أسواق للمزارعين، فضلاً عن مبانٍ إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي، وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها، والطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات؛ وهي أيضاً مراكز صديقة للبيئة، لتدويرها للمخلفات بطريقة بيئية حضارية وآمنة.

يأتي ما سبق في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية؛ لتُسهم في توفير السلع الغذائية.