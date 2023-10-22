وزارة الأوقاف: افتتاح 10 مساجد الجمعة القادمة
أ ش أ:
أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 10 مساجد يوم الجمعة المقبل منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا.
وأوضحت "الأوقاف"، في بيان، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو الماضي حتى الآن 270 مسجدًا منها 200 مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و 70 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
هذا المحتوى من
سوق مصراوى
-
يبدأ من 47 جنيها.. أحدث اتجاهات موضة التيشرت القطني للرجال 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب النسائية لعام 2023 تبدأ من 100 جنيهتفاصيل
-
"تغنيك عن الكافيهات".. أفضل ماكينات صنع القهوة بأسعار تبدأ من 79 جنيهاتفاصيل
-
آخر اتجاهات موضة فساتين خريف 2023تفاصيل
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 16 جنيها.. أفضل مراوح لعام 2023 بالتقسيط حتى 60 شهراتفاصيل
فيديو قد يعجبك: