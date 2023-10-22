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وزارة الأوقاف: افتتاح 10 مساجد الجمعة القادمة

05:45 م الأحد 22 أكتوبر 2023

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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أ ش أ:
أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 10 مساجد يوم الجمعة المقبل منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا.

وأوضحت "الأوقاف"، في بيان، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو الماضي حتى الآن 270 مسجدًا منها 200 مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و 70 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

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افتتاح مساجد وزارة الأوقاف مختار جمعة

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