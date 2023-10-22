وزارة الأوقاف: افتتاح 10 مساجد الجمعة القادمة



أ ش أ:

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 10 مساجد يوم الجمعة المقبل منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا.

وأوضحت "الأوقاف"، في بيان، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو الماضي حتى الآن 270 مسجدًا منها 200 مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و 70 مسجدًا صيانة وتطويرًا.