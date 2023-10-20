الأوضاع في غزة.. رئيس وزراء بريطانيا يصل القاهرة

كتب - محمد عبيد

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم، ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا، في زيارة للبلاد لإجراء محادثات مع المسئولين المصريين بشأن الوضع في إسرائيل وغزة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رئيس وزراء بريطانيا والوفد المرافق له وصل على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله من الصالة الحكومية بالمطار.

وتنظم مصر غدا السبت قمة دولية للسلام المقرر عقدها في العاصمة الإدارية، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لما أعلنته وسائل إعلام مختلفة تم تأكيد حضور زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص إضافة إلى سكرتير الأمم المتحدة .