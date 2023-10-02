البابا تواضروس يستقبل سفير جمهورية تشيلي

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة أمس الأحد، سفير جمهورية تشيلي في القاهرة السفير روبرتو إبيرت.

وقدم البابا خلال اللقاء، نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانتشارها حاليًا حول العالم وعن دور الكنيسة الروحي والتنموي، كما تناول الحوار العلاقة الطيبة للكنيسة مع الحكومة والأزهر وكافة الكنائس الأخرى.

ومن جهته أشاد السفير بالروابط القوية التي تربط بين تشيلي ومصر، معربًا عن أمله في زيادة التعاون بين البلدين، وعن أمله أيضًا في وجود كنيسة قبطية في دولة تشيلي قريبًا.

فيما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم، السفير إيڤان يوكل، Ivan Jukl سفير جمهورية التشيك لدى مصر، في المقر البابوي بالقاهرة.

وتحدث السفير عن العلاقة الدبلوماسية الطيبة بين التشيك ومصر وأمله في تقوية العلاقات ومزيد من التعاون في مجالات مختلفة، كما أشار إلى اهتمامه بعلوم الآثار والمصريات.

وقدم قداسة البابا له نبذة عن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.