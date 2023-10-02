وزير الاتصالات يكشف كيف قفزت مصر 46 مركزًا بتصنيف الأمم المتحدة بالذكاء الإصطناعي

كتب- محمد أبو بكر:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الحراك حول تقنيات الذكاء الإصطناعي وما نقرأه أو نسمعه يوميًا ليس بمعزل عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف طلعت خلال مؤتمر حكاية وطن، أنه تم وضع خطوات حتي يكون لنا موقع له حيثية في هذا المجال، بإنشاء مركز للإبتكار والتطوير يبني مجموعة من المنظومات في مجال الرعاية الصحية، والبيئة وإدارة الموارد المائية والتنبؤات والحسابات في مجال الاقتصاد، ومركز وطني يضم كل جهات الدولة للتنسيق فيما بينها، وأعد هذا المجلس وثيقة وطنية للذكاء الإصطناعي.

وأكد وزير الاتصالات، أن كل هذه الأنشطة ادت إلى قفز مصر 46 مركز في 2019 و 2022 في مؤتمر الذكاء الإصطناعي الذي تتصدره الأمم المتحدة.

وانطلقت فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، و السيد القصير، وزير الزراعة.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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