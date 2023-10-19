"العمل": استمرار جهود تدريب وتأهيل المرأة في الصعيد

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، مواصلة دورها في تدريب وتأهيل المرأة في الصعيد بالتدريب المهني، وتأهيلهم على مهن يحتاجها سوق العمل.

وقالت "العمل" في بيان الخميس، إن مدير عمل أسوان، تابعت الدورات التدريبية المهنية المجانية المُنفذة بوحدة التدريب المتنقلة بمركز نصر النوبة، لأول مجموعة تدريبية بقرية وادي العرب بنصر النوبة، على مهنة التفصيل والخياطة.

وأضافت الوزارة، أن القرية تعتبر من القرى الأكثر احتياجًا لهذه الدورات التدريبية والتي تُقدم لأهالي القرية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين، والتي تُساهم في تحسين أحوال المعيشة من خلال تعليمهم مهنة تساعدهم في الحصول على فرصة عمل لائقة، أو بدء مشروعات متناهية الصغر من المنزل تنفيذًا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل.

وأشارت وزارة العمل إلى، أنها تمتلك 75 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل على مستوى الجمهورية، وتُنفذ بالوقت الحالي خطة التدريب المهني الجديد 2023-2024، في إطار تنفيذ توجه الدولة بربط التدريب والتعليم باحتياجات سوق العمل.

من جانبه، أوضح فوزي صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، أنه جرى البدء في تدريب أول مجموعة على مهنة الخياطة والملابس الجاهزة، والتحقت المتدربات بالعملية التدريبية حسب أسبقية تاريخ التقديم، ومعظمهن من السيدات المُعيلات.

وتابع أن المُتدربات قدمت الشكر والتقدير للقيادة السياسية ووزارة العمل ولفريق عمل المديرية؛ لتوفير مثل هذه الوحدات التدريبية، واهتمامهم بالمتدربات، وتوفير مدربين مؤهلين من المتخصصين العاملين في هذه المهنة؛ للوصول لأقصى استفادة ممكنة.