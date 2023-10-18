متظاهرون يهود يعتصمون داخل الكونجرس الأمريكي للمطالبة بوقف الحرب على غزة

مصراوي

أعلن متظاهرون من حركة صوت اليهود من أجل السلام ، الاعتصام داخل مقر الكونجرس الأمريكي، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

اقتحم متظاهرون من حركة صوت اليهود من أجل السلام، مقر الكونجرس الأمريكي للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، إن هناك متظاهرون دخلوا مبنى الكونجرس الأمريكي، وقامت الشرطة باعتقال عدد منهم.

وكانت الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق، إنّ هناك نحو 3478 شهيدا و12065 جريحا، سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي، وتلقت الوزارة نحو 1300 بلاغ عن مفقودين بينهم 600 طفل.

وتابع المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، "إنه ما زال هناك أمل في إنقاذ ناجين من تحت الأنقاض، في حال وصلت المساعدات والمعدات اللازمة".

وأشار القدرة، إلى أنه " لا يمكن أن نستمر في تقديم الخدمات الطبية في حال لم يتم إدخال المساعدات"، مشيرًا إلى أنّ "جثث الأطفال الشهداء أكبر من كل البيانات، وهي من حركت الشعوب العربية والإسلامية"

ودعا المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.