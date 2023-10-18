الكنيسة الأرثوذكسية تدين العنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين

كتب- إسلام لطفي

أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، العنف الإسرائيلي غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، والذي بلغ ذروة قاسية، بقصف المستشفى المعمداني في غزة مما أسفر عن سفك دماء مئات الأبرياء من الشهداء والمصابين.

ولفتت الكنيسة في بيان، أنها تدين هذا الهجوم، مؤكدة على موقفها الثابت ضد إراقة الدماء الزكية في كل مكان وعلى كل جانب.

وأشارت إلى دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في العيش الآمن داخل أراضيهم قائلة: "نصلي أن يعينهم الله على ما يواجهونه من أهوال، وأن يعطي طمأنينةً للعالم كله".

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقاً للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.