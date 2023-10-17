المسئولية الطبية أبرزها.. رئيس صحة النواب يستعرض تفاصيل خطة عمل اللجنة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الرابع للمجلس، سيشهد مناقشة العديد من الملفات التى تهم المواطن المصري بالدرجة الأولى وتستهدف تقديم الرعاية الصحية المطلوبة لكل فئات الشعب سواء من خلال برنامج التأمين الصحي والذي بدأ تطبيقه بعدة محافظات أو مع استمرار المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة.

وأوضح أن اللجنة ستعمل على شقين الشق الأول يتعلق بالتشريعات ويستهدف الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين المهمة وفي مقدمتها المسئولية الطبية والذي ينتظر صدوره قريبا، وكذلك قانون الجهاز القومي لتنظيم الصحة، فصلا عن قانون ممارسة مهنة التمريض والصيدلة والفنيين الصحيين.

وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستراعي مراجعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين التى صدرت بالفعل وعلى رأسها قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية، وقانون التأمين الصحي الشامل الصادر في عام 2018.

وقال إن قوانين المجلس الصحي المصري وتنظيم الإعلانات الخاصة بالمنتجات الدوائية سيتم مراجعتها، لاسيما وأن الأخير لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.

وشدد الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أن اللجنة ستعمل في الشق الثاني على مراجعة السياسات والإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة الزيادة السكانية وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية، وكذلك متابعة مبادرة "برلمانيون من أجل القضية السكانية".