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BBC

السيسي وبوتين يتفقان هاتفيا على ضرورة منع استهداف المدنيين بقطاع غزة

05:02 م الإثنين 16 أكتوبر 2023

الرئيسين السيسي وبوتين

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كتب - محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقشا الرئيسان الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة.

وتم استعراض التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وتوافق الزعيمان على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني، وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم، وكذلك خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة.

واتفق الرئيسان على ضرورة العمل الجدي على معالجة أسباب الأزمة، لاسيما استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية المتفق عليها.

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السيسي بوتين منع استهداف المدنيين قطاع غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي فلاديمير بوتين طوفان الأقصى

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