طوفان الأقصى.. مصطفى بكري: سعداء لإدراكنا أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

كتب- سامح سيد:

‎قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: نحن سعداء لأننا أدركنا أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، متابعًا: كشفنا ازدواجية هؤلاء الذين يتحدثون باسم الحضارة وحقوق الإنسان.

وأضاف بكري، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد: "سعداء لأن هناك قيادة عسكرية تدرك معنى الأمن القومي العربي"، مشيرًا إلى أن المجلس ممثل الشعب المصري يبعث برسالة للقائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية.

وأشاد النائب بخطوات الرئيس وقراراته في الخطوط الحمراء ورفض فتح المعابر للأمريكان، قائلًا: "دفعتهم ليبعثوا برعاياهم عبر البحر المتوسط".