بالأسماء.. نتيجة الاختبار الإلكتروني لوظيفة مهندس بوزارة الري

القاهرة - أ ش أ

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني الذي ينظمه الجهاز للمتقدمين لشغل 238 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري، وذلك في تخصصات (كهرباء، حاسب آلي، ميكانيكا، اتصالات ومدني).

وأوضح في بيان له، الجمعة، أنه يمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم وتاريخ ووقت الامتحان الإليكتروني عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط.. (اضغط هنا)، ومن المقرر أن تعقد الامتحانات في الفترة من 28 حتى 31 أكتوبر الجاري، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، والذي يتم فيه الامتحان إلكترونيا بشكل كامل دون أدنى تدخل بشري، وذلك في إطار حرص الجهاز على ضمان معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

ومن المقرر أن يخضع المتقدمون للتقييم لامتحان يتكون من عدة محاور، تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها وقت التقديم)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص للوظيفة المرشح المتقدم لشغلها .

يذكر أن الجهاز سبق ونشر إعلان المسابقة على بوابة الوظائف الحكومية والتي تعد الآلية الحكومية الوحيدة لنشر الإعلانات في الجهاز الإداري للدولة، ويأتي الإعلان على البوابة في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من إلتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية .