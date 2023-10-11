وزير الزراعة يبحث مع المدير القطري لصندوق التنمية الزراعية الموقف التنفيذي لمشروع "برايد"

القاهرة- أ ش أ:

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، مع محمد عبدالقادر المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية "برايد" بمحافظة مطروح، والذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وخلال الاجتماع، اطلع وزير الزراعة على ما تم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات لخدمة أهالي مطروح، وقال القصير إن الدولة المصرية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى لتحسين مستوى معيشة المجتمعات البدوية، مشيرا إلى أن مشروع "برايد" قام حتى الآن بتنفيذ 956 بئرا لحصد مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء 60 خزانا أرضيا وتطهير 53 بئرا رومانيا من أجل توفير المياه طوال العام سواء للزراعة أو الشرب وإقامة 400 برج حمام لتمكين المرأة البدوية اقتصاديا، وكذلك إنشاء 58 فصلا لمحو الأمية ساهمت في محو أمية حوالي 600 سيدة بدوية.

وأضاف أن المشروع اهتم أيضا بتنمية المراعي والوديان وتوزيع شتلات التين والزيتون مجانا من خلال مركز مطروح للتنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء، وكذلك إضافة مساحات جديدة للزراعة والشجيرات الرعوية في بطون الوديان لزراعة التين والزيتون، وأيضا الاهتمام بإنشاء ورصف الطرق وتطبيق ممارسات زراعية جديدة.

ووجه القصير - خلال الاجتماع - بضرورة الاهتمام بزيادة وتنمية المراعي الطبيعية واستنباط أصناف جديدة من الأعلاف تتواءم مع البيئات الصحراوية، كما وجه بتنفيذ نماذج رائدة يحتذى بها، مع دراسة متطلبات واحتياجات سكان المناطق البدوية لضمان نجاح المشروعات.

من جهته، أشاد المدير القطرى ل"إيفاد" بالتعاون البناء والمثمر مع الحكومة المصرية وما تحقق من إنجازات على الأرض الواقع، واصفا مع حدث بالفعل بأنه تجربة فريدة يحتذى بها لكثير من الدول، مؤكدا أنه تم تحقيق أكثر من المستهدف خلال الفترة الزمينة المحددة حتى الآن.

وأضاف أن هناك رضاء كبيرا من أهالي المناطق البدوية بمطروح على المشروعات التي ساهمت في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم، موجها الشكر للقائمين على تنفيذ المشروع من وزارة الزراعة.

حضر الاجتماع، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور نعيم مصيلحي المنسق الوطني لمشروع "برايد"، والدكتورة دعاء عرابي من وزارة التعاون الدولي.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد استقبل في وقت سابق بعثة "إيفاد" الإشرافية في مستهل زيارتها لمصر لتقييم المشروع، كما قامت البعثة بجولة ميدانية لمواقع تنفيذ انشطة المشروع بمطروح ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة على أرض الواقع.