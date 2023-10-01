السيسي: مراكز بيانات الاتصالات المحصنة اتكلفت مليارات الجنيهات

كتب- محمد أبو بكر:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلمة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بمؤتمر حكاية وطن، قائلا: الدولة الآن تدار بشكل متقدم علشان تتجاوز بيه إشكالات الجهاز الاداري للدولة من خلال النظم الحديثة.

وأضاف: كل كلمة تقولولها هنا تتحول إلى جهد مالي ضخم، و مراكز البيانات أنشات بشكل محصن بمليارات الجنيهات وأتكلم في الانشاءات الخرسانة وقواعد البيانات وليس السيبرات التي جبتوها علشان تحقق ليكم عمل مغلق ومحكم ومؤمن بشكل كامل لا يستطيع أحد الدخول عليكم في أي وقت مهما كانت قدراته، لأن ال 50 ألف حاسب الموجودة في الوزرات عبارة عن شاشة وكيبورد ميقدرش مخلوق يدخل عليهم.

وانطلقت الآن فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والسيد القصير، وزير الزرااعة.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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