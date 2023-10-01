كتب- محمد شاكر

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عدد خاص من مجلة "قطر الندى" احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وحفل عدد شهر أكتوبر بموضوعات منوعة تمثل دفترًا لأحوال الحرب، وقد حرصت هيئة التحرير على رسم صورة لمصرنا الحبيبة منذ خمسين عامًا، وتصوير كل مشاعر العزة والفرح للشعب المصرى بالنصر العظيم، من خلال الأشعار والقصص والسيناريوهات المصورة، وغيرها، حتى يتعرف الطفل على أجواء وبطولات حرب أكتوبر.

وقد جاء مقال رئيس التحرير الكاتبة نجلاء علام بعنوان "فرحة النصر"، حيث كتبت:

"تحتفل مصر باليوبيل الذهبي لانتصار قواتنا المسلحة فى حرب السادس من أكتوبر 1973، حيث سطر الشعب المصري مع جيشه أعظم تضحيات وبطولات، وتقديرًا لهذه التضحيات والبطولات، تصدر مجلتكم قطر الندى عددًا خاصًا بهذه المناسبة العظيمة".

تنوع العدد بالمواد الأدبية والفنية عن حرب أكتوبر، وكانت البداية مع الغلاف الذي يمثل شجاعة الجندي المصري في المعركة، وهو من رسوم الفنانة مروة إبراهيم، كما جاء الغلاف الخلفي بعنوان "شهداء وأبطال" من تأليف الكاتب جار النبي الحلو ورسوم الفنان الكبير حسن عبد الغني.

واحتوى العدد على سيناريو مصور بعنوان "جيش البطولات" للكاتب محمد فرح، ورسوم الفنان زكريا عبد العال، واستعرض السيناريو في صفحاته المعارك المهمة التي خاضها الجيس المصري منذ عهد مينا موحد القطرين، ثم قصيدة بعنوان "أغلى انتصار" للشاعر بهجت صميدة ورسوم الفنانة دعاء رمضان، وتناول موضوع "معارك وبطولات" أهم وأشرس معارك حرب أكتوبر، ومنها معركة تبة الشجرة ومعركة المزرعة الصينية ومعركة الفردان، وغيرها.

وفي العدد نقرأ "الجندي المجهول" قصة للكاتب مصطفى غنايم والفنانة آية يوسف، وقد حرصت القصة على تعريف الطفل بالنصب التذكاري ومعنى الاحتفاء بالجندي المجهول الذي ضحى في سبيل وطنه.

ومن حكايات الحرب الحقيقية تصحبنا الكاتبة منى الشيمي حول "المصحف الذي أنقذ صاحبه" وكيف كان الإيمان بالله رفيق الجنود والأبطال على الجبهة.

ويحتفي الشاعر أشرف قاسم بالنصر بقصيدة بعنوان "أكتوبر يا شهر النصر" من رسوم الفنانة رحاب جمال الدين، وفي بستان ندى تسأل الكاتبة عفت بركات الأطفال: في ذكرى النصر ماذا تريد أن تقدم لوطنك. وفي محبة يتنافس الأطفال على الإجابة حيث تظهر مشاعر الانتماء لوطنهم الحبيب، وتصاحبهم رسوم الفنان الكبير صلاح بيصار.

وتكتب رئيس التحرير موضوعًا عن "أشهر أغنيات حرب أكتوبر"، ويتناول أغنيات بسم الله، الحلوة بلادي، دولا مين، عبرنا الهزيمة، سمينا وعدينا، رايات النصر، وكلها أغنيات تم إذاعتها في أوائل أيام الحرب.

كان نداء حرب أكتوبر "الله أكبر" ملازمًا للجنود ومبشرًا بالنصر، وعن هذا النداء يقدم الكاتب زياد فايد قصته برسوم الفنانة منى حسين، وبعدها يقرأ الطفل قصيدة "نحبك مصر" للشاعر محمد عبد الستار الدش، ورسوم الفنانة سيدة أحمد، ويتناول سيناريو "شارع انتصارات أكتوبر" للكاتب عبد الهادي شعلان، ورسوم الفنان عمرو رجب فرحة الأطفال بالاحتفال بذكرى النصر العظيم، وتزيين شارعهم برسوم تعبر عن حرب أكتوبر، وفي قصة "نصر" من تأليف الكاتب جمال مراد مصباح، ورسوم الفنانة نشوى سعيد، يتعرف الطفل القارئ على الضابط نصر الذي يضرب مثلا يحتذى به للأطفال.

وتنشر مجلة قطر الندى بوستر على صفحتين من رسوم الفنان محسن عبدالحفيظ، يعبر عن فرحة الأطفال بعودة سيناء الحبيبة لحضن الوطن بعد حرب أكتوبر المجيدة، ثم يأتي السيناريو المصور "صالح عطية بطل من سيناء" للكاتبة عزة أنور ورسوم الفنان عبد الله أحمد، ويتناول حكاية هذا الصبي الذي كان عين القوات المصرية على معسكر الأعداء، ويعظم الشاعر طارق مراد دور الشهيد من خلال قصيدته "الشهدا ما بيموتوش" ورسوم الفنان نبيل السمالوطي.

وفي موضوع بعنوان "البطل الشهيد" يتم استعراض سيرة أشهر شهداء حرب أكتوبر، ومنهم، اللواء شفيق متري سدراك، الرقيب محمد حسين محمود وهو أول شهيد في حرب أكتوبر، الرائد طيار عاطف السادات، اللواء مهندس أحمد حمدي.

ويحكي الكاتب إبراهيم حمزة، عن مشاركته في جائزة أدب الحرب التي كانت تقيمها الشئون المعنوية بالتعاون مع جريدة أخبار الأدب، وفرحته بالفوز وهو مجند في القوات المسلحة. ويغني الشاعر طاهر سعيد للشهيد من خلال قصيدته، المنشورة برسوم الفنانة منى حسين.

وعن المقاومة الشعبية ودورها في مدن القناة يقدم الكاتب فؤاد مرسي موضوعًا يستعرض أبرز رموز المقاومة.

وإلى كل أطفال مصر الآن الذين لم يعرفوا الكثير عن حرب أكتوبر، قدمت مجلة قطر الندى مقتطفات من خطاب الرئيس أنور السادات بطل الحرب والسلام والذي ألقاه يوم 16 أكتوبر 1973.

وفي باب ألوان وحروف يصحبنا الكاتب د. حمدي سليمان، مع الأطفال الموهوبين حيث يعبروا برسومهم الجميلة عن فرحة النصر، ثم نقرأ قصيدة للشاعرة الصغيرة الموهوبة "ندى جمعة مقلية" من محافظة البحيرة بعنوان "هوامش نصر"، وكذلك نقرأ مقالة للصديقة الموهوبة "جنى هشام" من الجيزة بعنوان "خمسون عامًا على النصر".

ويتألق الجندي المصري في باب التلوين عالم ألوان، رسوم الفنان سعيد بدوي.

ويقدم الشاعر مسعود شومان قصيدة تتغنى بسيناء الحبيبة بعنوان "فيروزة الأوطان" مع رسوم الفنانة رشا منير وتلوين الفنان تامر شاهين.

وفي يوميات النصر يستعرض الموضوع أهم محطات أيام حرب أكتوبر، من الساعة الثانية يوم السادس من أكتوبر، وكيفية تحديد ساعة الصفر، حتى وقف إطلاق النار، يتبعها لوحة للفنانة الصغيرة "أميرة إبراهيم حمزة" تعبر عن حرب أكتوبر المجيدة.

وتختتم هيئة التحرير التي تضم الكاتب الطاهر شرقاوي مدير التحرير، والفنانة رحاب جمال الدين سكرتير التحرير، مواد المجلة ببورتريه للبطل الشهيد إبراهيم الرفاعي، أكد على شجاعته وبسالته، فقد حصل على نوط الشجاعة العسكري، كما حصل على وسام نجمة سيناء بعد استشهاده.