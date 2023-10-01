4 لجان و3 مستشفيات.. كيف يُجرى الكشف الطبي على مرشحي انتخابات الرئاسة؟

كتب - أحمد جمعة:

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة.

وقالت الهيئة في قرارها رقم 9 لسنة 2023، إن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تعد تقريرًا طبياً بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بيانًا ما إذا كان طالب الترشح مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.

ويشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمنى، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمنًا.

ومن المقرر أن يتقدم طالب الترشح بطلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر، في موعد أقصاه الأربعاء 11 أكتوبر الجاري.

كما جرى تحديد 3 مستشفيات لإجراء التحاليل الطبية والفحوصات ليختار من بينها المرشح، وهي:

* مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج

* مستشفى الشيخ زايد التخصصي

* مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

ومن المقرر أن يتم مناظرة نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية وتوقيع الكشف الطبي على طالب الترشح من خلال 4 لجان، هي:

* لجنة أمراض عصبية ومخ وأعصاب

* لجنة أمراض باطنة وقلب

* لجنة الجراحة

* لجنة الرمد

وعقب انتهاء الكشف الطبي ومناظرة الفحوصات يتم إعطاء طالب الترشح النتيجة النهائية - سواء كان لائق أو غير لائق - على النموذج المعد لذلك بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة على ورق مؤمن.



ويحق لمن تبين عدم لياقته البدنية أو الذهنية التظلم في حينه أمام المجالس الطبية المتخصصة والتي ستحدد له لجنة نظر التظلمات - والتي تكون مغايرة في تشكيلها - لنظر تظلمه في موعد غايته 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى يوم الجمعة 13 أكتوبر.