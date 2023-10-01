بث مباشر.. انطلاق جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن

كتب- محمد نصار:

انطلقت قبل قليل، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن" والذي بدأ أمس السبت بحضور وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

ويمكن متابعة البث المباشر لوقائع اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن من خلال الرابط التالي: