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بث مباشر.. انطلاق جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن

01:56 م الأحد 01 أكتوبر 2023

مؤتمر حكاية وطن

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كتب- محمد نصار:

انطلقت قبل قليل، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن" والذي بدأ أمس السبت بحضور وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

ويمكن متابعة البث المباشر لوقائع اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن من خلال الرابط التالي:

سوق مصراوى

مؤتمر حكاية وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي

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بث مباشر.. انطلاق جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن