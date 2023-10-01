وزير الكهرباء يعلن الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة

القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العرب اليوم الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة وإطارها المؤسسي وذلك خلال الاجتماع الاستثنائى لوزراء الكهرباء العرب.

وقال "شاكر" فى تصريحات له اليوم بمقر الجامعة العربية ان الموافقة تعد جنى ثمار مجهودات امتدت على مدار سنوات طويلة كخطوة ايجابية نحو انشاء السوق العربية المشتركة .

وعقدت اليوم بمقر الجامعة العربية أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة مصر؛ والتى مثلها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر وبحضور الامين العام للجامعة العربية السيد احمد ابوالغيط وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن الكهرباء بالدول العربية أو ممثلين عنهم؛ وعدد من المنظمات والاتحادات ذات العلاقة.

وتضمن جدول أعمال الدورة بندين هما :السوق العربية المشتركة الكهرباء وما يتضمنه من تطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة الكهرباء والإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء.

وتناول البند الثاني المقترح المقدم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية للعرض على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة حول مشروع التحول الطاقوي وآفاق تطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين.

وفي ختام الاجتماع رفع الوزراء القرارين إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعي للاعتماد.