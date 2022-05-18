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رئيس جامعة الأزهر يهنئ فريق ”إيناكتس” بفوزه في مسابقة ريادة الأعمال الإبداعية باليونيسيف

06:47 م الأربعاء 18 مايو 2022
رئيس جامعة الأزهر يهنئ فريق ”إيناكتس” بفوزه في مسابقة ريادة الأعمال الإبداعية باليونيسيف

الدكتور محمد المحرصاوي

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كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات، فريق "إيناكتس" لفوزه بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) حول ريادة الأعمال الإبداعية.

وقال المحرصاوي - في بيان اليوم - إن هذا الفوز يعد رصيدا كبيرا بعد فوز فريق ايناكتس جامعة الأزهر بالمركز الأول في مجال ريادة الأعمال على مستوى العالم في العام 2020 من خلال إجراء أبحاث علمية على بعض الكائنات البحرية وفرت فرص عمل لأكثر من 5 آلاف أسرة، مؤكدا أن طلاب وطالبات جامعة الأزهر نماذج مضيئة ومشرفة في جميع المجالات العلمية والبحثية والمجتمعية.

جدير بالذكر أن فريق إيناكتس جامعة الأزهر حصل على المركز الثاني من خلال المنافسة مع 62 جامعة مصرية حكومية خاصة وأهلية في مجال ريادة الأعمال وأصبح مؤهلا للتصفيات العالمية.​

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محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر محمود صديق فريق إيناكتس

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