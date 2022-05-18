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أين التيسير على المواطنين؟.. طلب إحاطة للوزير: تسجيل بطاقات التموين يخالف توجيهات الرئيس

03:12 م الأربعاء 18 مايو 2022
أين التيسير على المواطنين؟.. طلب إحاطة للوزير: تسجيل بطاقات التموين يخالف توجيهات الرئيس

عاطف مغاوري

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كتب- مصراوي:

تقدم النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن طلب تحديث أرقام هواتف بطاقات التموين المرسل على بونات دعم الخبز.

وقال "مغاوري"، في طلب الإحاطة، إن قرار الوزير يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التيسير على المواطنين.

ونوه النائب بأن قرار وزير التموين عمل حالة من الزحام الشديد أمام مكاتب التموين ومكاتب الاتصالات.

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عاطف مغاوري بطاقات التموين طلب إحاطة وزير التموين علي المصيلحي تحديث أرقام هواتف

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