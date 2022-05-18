وزير التنمية المحلية: ملتزمون بكل ما يحقق رفعة شأن القارة الإفريقية

كتب- محمد نصار:

التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع جان بيير إمباسى سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، بحضور كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وذلك على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية (Africites 2022) والتي تعقد في مدينة "كيسومو" الكينية.

وشهد اللقاء التطرق إلى الدور المتميز الذي تقوم المنظمة على الساحة الأفريقية من توحيد شعوب القارة ومساعيها لنقل التجارب الأفريقية الناجحة بين مدن وعواصم أفريقيا.

وأكد وزير التنمية المحلية أن قمة المدن الأفريقية تعكس تنوع الموضوعات التي تهم مواطني القارة خاصة ملفات التغيرات المناخية وتعزيز وتنمية قدرات المدن بما يدعم الاقتصاد الوطني.

كما شهد الاجتماع أبعاد ملف استضافة مصر القمة القادمة Africites2025 وأكد اللواء محمود شعراوي تقديم الحكومة المصرية لكل الدعم والمساندة لنجاح تلك القمة والتزام مصر الكامل بكل ما يحقق رفعة شأن القارة الأفريقية، في إطار تحقيق (أجندة أفريقيا 2063)، وسعي مصر لوضع كل خبراتها في خدمة الأشقاء في قارتنا.

وأعرب جان بيير إمباسى عن ثقته الكاملة في نجاح مصر في تنظيم القمة القادمة Africites2025 في ظل الدور المصرى الحيوي والهام على مستوي القارة الأفريقية، لافتاً إلى أهمية دور مصر في دعم جهود التنمية بدول القارة خاصة في مجالات التنمية المحلية والحضرية ورفع قدرات الكوادر المحلية الأفريقية وهو ما يؤكده في اجتماعات وزراء التنمية المحلية الأفارقة في إطار عمل منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية.

كما التقى اللواء محمود شعراوي مع فرانسوا منجيلي مدير برنامج التعاون الفني الخارجي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وأكد وزير التنمية المحلية أهمية التعاون القائم مع الجانبين خلال الفترة الماضية لتنفيذ بعض المشروعات والمبادرات لخدمة الإدارة المحلية وعلى رأسها مشروع تحسين الخدمات العامة الذى يتم تنفيذه في عدد من المحافظات المصرية، لافتاً إلى ما أسفر عنه التعاون المشترك في العديد من النجاحات التي ساعدت في تطوير المحليات وكذا التعاون القائم أيضاً فيما يخص البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أهمية بحث شراكات جديدة في العديد من الموضوعات والملفات التي تهم مدن القارة الأفريقية بالإضافة إلى دراسة كل أوجه التعاون على النحو الذي يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.

ومن جانبه رحب فرانسوا منجيلي مدير برنامج التعاون الفني الخارجي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالتعاون المشترك مع الوزارة في بعض الملفات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى الدول الأفريقية تزخر بالعديد من الفرص الواعدة والامكانات للنمو والتطور.

وتم الاتفاق على استكمال التعاون بين الجانبين في لقاء قريب بالقاهرة سيتم تحديده بين الوزارة ومسئولى الوكالة الألمانية.

كما عقد وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع أوجستين تامبا رئيس اتحاد مجالس ومدن الكاميرون حيث تم استعراض آخر تطورات مسار توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين الجانبين للتعاون في مجال صناعة الأثاث واستيراد الأخشاب واستغلال الميزات التنافسية لكلا البلدين في هذا المجال حيث تتميز مصر بالريادة في مجال صناعة الأثاث إقليمياً وعالمياً وتحتل الكاميرون ترتيب متميز على مستوى الدول المصدرة لمختلف أنواع الأخشاب بالعالم، خاصة في ظل الاجتماعات التي عقدت على مدار الشهور الماضية بين الوزارة والوفد الكاميروني بمشاركة المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات والزيارات المتبادلة بين الجانبين.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية هذا التعاون المشترك في مجال الأخشاب والأثاث أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم حالياً، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال المشاورات خلال الفترة القليلة المقبلة لفتح أفاق واعدة لتعاون اقتصادى واستثماري شامل.

ومن جانبه أشار أوجيستين تامبا إلى حرص اتحاد مجالس ومدن الكاميرون على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بفتح مجالات للتعاون بين القطاع الخاص والحكومي في البلدين فيما يخص مجال الأخشاب والأثاث والتنسيق الجيد مع الحكومة الكاميرونية في هذا الشأن خاصة.

من ناحية أخرى التقى وزير التنمية المحلية مع المدير التنفيذي لمنتدى المدن الكبرى العالمية C40 وهي المجموعة المعنية بدعم قدرات المدن في مواجهة تحدي المناخ والتي تضم 40 من كبريات المدن العالمية التي تواجه ظاهرة تغير المناخ وتساهم في مواجهة هذا التحدي وتبادل الخبرات والمعارف.

وأكد اللواء محمود شعراوي ضرورة عقد منتدى للمحليات على المستوى الأفريقي لبحث قضية المناخ والتقدم برؤية استراتيجية واضحة ومحددة لمؤتمر المناخ القادم في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أهمية الدعم الفني الذي يمكن أن يقدم في هذا الإطار لإطلاق مبادرة تسهم في تعزيز دور المحليات والمدن الكبرى في مواجهة تحدي المناخ.