التعليم العالي: تشكيل لجنة لرصد الكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من مُلاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدعي كذبًا، منح درجات أكاديمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لمُزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية.

وأكد عبدالغفار، أنه بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والعدل، تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ للتمكن من تفعيل مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس ـ الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، كما يتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة:

- موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك)

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام)

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع(تويتر)

- قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي