لطلاب الأزهر.. إجراءات فتح فصول لمحو الأمية بعد اعتباره شرطا للتخرج - مستند

كتب- محمود مصطفى:

وافق المجلس الأعلى للأزهر على التصديق بتكليف طلاب الكليات النظرية بالجامعة بمحو أمية عدد من الأشخاص كشرط للتخرج.

وألزم المجلس الأعلى للأزهر طلاب الفرقة الأولى بمحو أمية 4 أشخاص، والثانية بمحو أمية 3 والثالثة بمحو أمية 2 والرابعة بمحو أمية شخص واحد، من العام الجامعي الحالي.

وينشر "مصراوي" إجراءات فتح فصول محو الأمية لطلاب وطالبات جامعة الأزهر، وهي كالتالي:

- يقوم الطالب بتجميع صور بطاقات الأميين الراغبين في التعلم، ولم يسبق لهم الحصول على شهادة محو الأمية.

- يملأ الاستمارة الخاصة بطلب فتح الفصل، واستيفاء البيانات اللازمة.

- يتوجه الطالب إلى منسق محو الأمية بالكلية التابع لها، ومعه ثلاث صور من بطاقة الرقم القومي، وصورتين من كارنيه الكلية، كشف الدارسين مدون به "اسم الدارس - بطاقة الرقم القومي"، رقم هاتف الطالب.​