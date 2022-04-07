لطلاب الأزهر.. إجراءات فتح فصول لمحو الأمية بعد اعتباره شرطا للتخرج - مستند
كتب- محمود مصطفى:
وافق المجلس الأعلى للأزهر على التصديق بتكليف طلاب الكليات النظرية بالجامعة بمحو أمية عدد من الأشخاص كشرط للتخرج.
وألزم المجلس الأعلى للأزهر طلاب الفرقة الأولى بمحو أمية 4 أشخاص، والثانية بمحو أمية 3 والثالثة بمحو أمية 2 والرابعة بمحو أمية شخص واحد، من العام الجامعي الحالي.
وينشر "مصراوي" إجراءات فتح فصول محو الأمية لطلاب وطالبات جامعة الأزهر، وهي كالتالي:
- يقوم الطالب بتجميع صور بطاقات الأميين الراغبين في التعلم، ولم يسبق لهم الحصول على شهادة محو الأمية.
- يملأ الاستمارة الخاصة بطلب فتح الفصل، واستيفاء البيانات اللازمة.
- يتوجه الطالب إلى منسق محو الأمية بالكلية التابع لها، ومعه ثلاث صور من بطاقة الرقم القومي، وصورتين من كارنيه الكلية، كشف الدارسين مدون به "اسم الدارس - بطاقة الرقم القومي"، رقم هاتف الطالب.
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