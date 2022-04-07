Masrawy logo white

إعلان

لطلاب الأزهر.. إجراءات فتح فصول لمحو الأمية بعد اعتباره شرطا للتخرج - مستند

02:18 م الخميس 07 أبريل 2022
لطلاب الأزهر.. إجراءات فتح فصول لمحو الأمية بعد اعتباره شرطا للتخرج - مستند

المجلس الأعلى للأزهر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمود مصطفى:

وافق المجلس الأعلى للأزهر على التصديق بتكليف طلاب الكليات النظرية بالجامعة بمحو أمية عدد من الأشخاص كشرط للتخرج.

وألزم المجلس الأعلى للأزهر طلاب الفرقة الأولى بمحو أمية 4 أشخاص، والثانية بمحو أمية 3 والثالثة بمحو أمية 2 والرابعة بمحو أمية شخص واحد، من العام الجامعي الحالي.

وينشر "مصراوي" إجراءات فتح فصول محو الأمية لطلاب وطالبات جامعة الأزهر، وهي كالتالي:

- يقوم الطالب بتجميع صور بطاقات الأميين الراغبين في التعلم، ولم يسبق لهم الحصول على شهادة محو الأمية.

- يملأ الاستمارة الخاصة بطلب فتح الفصل، واستيفاء البيانات اللازمة.

- يتوجه الطالب إلى منسق محو الأمية بالكلية التابع لها، ومعه ثلاث صور من بطاقة الرقم القومي، وصورتين من كارنيه الكلية، كشف الدارسين مدون به "اسم الدارس - بطاقة الرقم القومي"، رقم هاتف الطالب.​WhatsApp Image 2022-04-07 at 11.30.41 AM (1)WhatsApp Image 2022-04-07 at 11.30.41 AM

تخفيضات كبيرة على أسعار ياميش رمضان

اعرف الاسعار
المجلس الأعلى للأزهر محو الأمية الأزهر الشريف
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. زيادة أكثر من 25 قرشا.. الحكومة تقترب من حسم قرار رفع أسعار البنزين
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا