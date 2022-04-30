جولة ميدانية مفاجئة لنائب محافظ الجيزة بقرية منشأة دهشور بالبدرشين

أمانة "مستقبل وطن" بالسادس من أكتوبر يوزع "هدية الرئيس" على الأطفال

بعد توقف 3 سنوات.. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الخطوط الكويتية

كتب- أسامة علي:

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن بجولة ميدانية مفاجئة لقرية منشأة دهشور بمركز البدرشين.

وتفقد نائب المحافظ، شوارع الرئيسي والسوق والإدارة الصحية، موجهًا رئيس المركز بتكثيف أعمال النظافة داخل القرية ومتابعة مجهودات رفع الإشغالات أولًا بأول وعدم السماح للباعة الجائلين بافتراش الشارع لعرض بضائعهم والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق لتوفير عبور آمن للمواطنين.

وخلال جولته بالقرية، التقى نائب المحافظ بعدد من المواطنين واستمع لشكواهم موجهًا رئيس المدينة بفحصها ووضع الحلول اللازمة لها في إطار القانون.