خليها تعفن.. مواطني "الجيزة" يبدأون المشاركة في حملة مقاطعة الأسماك

كتب- محمد أبو بكر:

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من دعوات مواطني محافظة الجيزة بالبدء في تفعيل حملة مقاطعة الأسماك، والتي انطلقت في بورسعيد خلال الأيام الماضية بعنوان "خلوها تعفن".

ونشر عدد من سكان محافظة الجيزة، منشورات عبر موقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بشأن مقاطعة الأسماك وعدم شرائها؛ لإجبار التجار على خفض أسعارها.

وقال أحد المواطنين في منشور له عبر فيسبوك:"الجيزة تنتفض.. مقاطعة السمك والفراخ لمدة 15 يوم.. الأسعار لازم تنزل".

وأضاف مواطن آخر:"مش هنموت لو بطلناه لمدة أسبوع.. يعني إيه السردين بـ150 جنيه والبلطي وصل 80 جنيه وأكثر، والجمبري أصبح من المحرمات على الغلابة.. بدأنا حملتنا من اليوم وحققت نجاحًا كبيرًا في الساعات الأولى.. قاطعوا الأسماك لمدة أسبوع كما حدث في بورسعيد".

وأشار مواطن آخر:" ياريت نقاطع من اليوم لمدة أسبوع، لا للاستغلال"خليها تعفن" اللى هيقاطع يثبت حضوره".

يذكر أن حملة مقاطعة شراء الأسماك في بورسعيد، امتدت لعدد من المحافظات، منها:"الاسكندرية، السويس، الاسماعيلية، الغربية والبحيرة"، وذلك اعتراضًا من المواطنين على ارتفاع أسعار الأسماك بشكل وصفوه بأنه "غير مبرر ومغالي فيه".

وبدأت الحملة في بورسعيد بعد أن تجاوزت أسعار بعض الأنواع الـ 200 جنيه للكيلو الواحد خاصة الشبار الجوابي المبطرخ المحبب لأبناء المحافظة، وتجاوزت الزيادة لأنواع أخرى 25% من سعرها الطبيعي.

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