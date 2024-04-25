الأرصاد: غطاء سحابي ونشاط للرياح وأتربة على القاهرة الكبرى

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان أن هناك غطاء سحابى على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى و شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

ودرجة الحرارة الآن فى القاهرة الكبرى ٢٦ درجة مئوية.