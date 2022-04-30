الزراعة تنظم يوم حصاد موسع في وادي النقرة بمحافظة أسوان

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كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للقمح، إن الحملة نظمت يوم حصاد مكبر للمحصول في منطقة وادي النقرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار مسئول الحملة القومية للقمح في أسوان، ووكيل وزارة الزراعة بأسوان ومدير المدارس الحقلية لمشروع تحسين إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية لمنظمة الفاو ومدير الإرشاد الزراعي وبعض المزارعين.

وأضاف رضا أن يوم الحصاد تناول التوعية بأساليب الحصاد السليمة التي تقلل الفاقد والهدر وتحافظ على جودة ونقاوة المحصول، وأشار إلى أن محصول القمح مبشر بالخير هذا العام وكان هناك تعاون كبير مع كافة الجهات المعنية في الوزارة لمتابعة للمحصول منذ زراعته حتى حصاده.