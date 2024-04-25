أمطار رعدية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من غدًا الجمعة، تشهد درجات الحرارة انخفاضًا بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية على شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على جنوب الصعيد.

وتوقعت هطول أمطار خفيفة بمناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية.

كما تتعرض جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية إحيانا قد تصل إلى السيول على بعض المناطق، وتتعرض مناطق في شمال الصعيد إلى أمطار متوسطة ورعدية.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة 29 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 22 درجة و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 24 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 35 درجة.